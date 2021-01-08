الامارات | إقامة سباق كأس مجلس التعاون للفروسية غداً

شكرا لقرائتكم خبر عن إقامة سباق كأس مجلس التعاون للفروسية غداً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ينظم نادي الشارقة للفروسية والسباق، غداً، كأس مجلس التعاون الخليجي 2021، على مضمار الشارقة لونجين بالنادي. ويقام السباق بمشاركة قوية للخيول العربية الأصيلة، وخيول الإنتاج المحلي، والخيول المهجنة الأصيلة، بمجموع 91 جواداً، مع وجود خمسة جياد على الاحتياط، حيث يتكون السباق من ستة أشواط لمختلف المسافات والمستويات.



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