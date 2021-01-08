الامارات | «الأسطورة» يتهيأ لعرس «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك»

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأسطورة» يتهيأ لعرس «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكّد أبرز نجوم «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للغولف مشاركتهم في النسخة المقبلة، من بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك للغولف»، التي تقام في نادي الإمارات للغولف بالفترة من 28 إلى 31 يناير الجاري، يتقدمهم لي ويستوود (حامل اللقب).

وأعلن أسطورة الجولة الأوروبية للغولف، الإنجليزي لي ويستوود، عن مشاركته في الحدث المقبل في دبي، وهو الذي توّج بلقب «السباق إلى دبي» كأفضل لاعب لموسم الجولة الأوروبية للغولف، للمرة الثالثة في مسيرته، في شهر ديسمبر الماضي، في ختام حافل بدبي، وسينضم إليه وصيفه ومواطنه ماثيو فيتزباتريك أيضاً، الذي عرف نهاية موسم رائعة بعدما توّج بلقب جولة «موانئ دبي العالمية» ليعود اللاعبان إلى تحدٍ مرتقب وجديد في دبي بداية من الموسم الجديد في 2021.

وكان ويستوود قد احتل المركز الثاني ثلاث مرات في بطولة «أوميغا دبي ديزرت كلاسيك» في أعوام 1999 و2010 و2012، وهو حريص على إضافة مزيد من النجاح في دبي في وقت لاحق من هذا الشهر، بعد أن فاز سابقاً ببطولة جولة «موانئ دبي العالمية» في عام 2009.

وقالت اللجنة المنظمة للبطولة في بيان أمس: «سينضم إلى الثنائي الإنجليزي اللامعان إيان بولتر وبول كيسي، اللذان حصدا 26 لقباً في الجولة الأوروبية، بينهما ورافا كابريرا بيلو، الفائز السابق بـ(أوميغا دبي ديزرت كلاسيك)، والفائزان بألقاب متعددة في الجولة الأوروبية كريستيان بيزويدنهوت ومات والاس، وهما اللذان كانا وصيفي (أوميغا دبي ديزرت كلاسيك) في 2020

و2019 على التوالي».

وأضافت: «ينضم هذا السباعي إلى مجموعة من أفضل لاعبي العالم في النسخة 32 من بطولة (أوميغا دبي ديزرت كلاسيك)، التي تشمل الفائز بالبطولة الأميركية كولين موريكاوا، ونجوم كأس رايدر تومي فليتوود وتيريل هاتون، والفائز بـ(أوميغا دبي ديزرت كلاسيك 2017) سيرجيو غارسيا، وبطل الولايات المتحدة المفتوحة لعام 2013 جاستن روز، وحامل اللقب لوكاس هيربرت».

وأضافت: «سيظهر فيتزباتريك للمرة السابعة على التوالي في الحدث، ويعود تاريخه إلى موسم المبتدئين 2015، الذي فاز خلاله بأول ألقاب الجولة الأوروبية الستة له في الماسترز البريطانية، وسيشارك كيسي لأول مرة في (أوميغا دبي ديزرت كلاسيك) منذ عام 2014، ولم يتم إقصاؤه أبداً في سبع مشاركات سابقة، مع حصوله على المركز الرابع في 2009، الذي يمثل أفضل نتيجة له بفضل أربع جولات متتالية بمجموع 68».

وسيكون الحضور مخصصاً للمدعوين فقط، لكن سيتم بث الحدث للجمهور على شبكات البث الرياضية الرئيسة.

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