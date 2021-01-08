الامارات | مسافي يتعاقد مع لاعب من الدوري الصيني

شكرا لقرائتكم خبر عن مسافي يتعاقد مع لاعب من الدوري الصيني والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن نادي مسافي التعاقد مع النيجيري أوبيكوب، القادم من الدوري الصيني، وذلك بديلاً للإيفواري ميشاك. وقال مدرب مسافي، عبدالغني المهري لـ«الإمارات اليوم»: «نرغب في أن يشكل اللاعب الإضافة الفنية المطلوبة لمساعدة الفريق، خصوصاً أننا نحتل المركز الثاني حالياً في دوري الدرجة الأولى».

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