شكرا لقرائتكم خبر عن الاسماعيلي: نقل مواجهة الرجاء في البطولة العربية لملعب مراكش رسميا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، على نقل مباراة الفريق أمام الرجاء المغربي بنصف نهائي البطولة العربية من كازبلانكا إلى مراكش.

وأكد علاء وحيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "تم إبلاغنا منذ ساعات أنه ليس هناك أي قرار ولكن تم إبلاغنا بنقل المباراة منذ قليل".

وتابع: "هناك رحلة تنقلات طويلة والموضوع سيكون صعب للغاية على الإسماعيلي أكثر من الرجاء".