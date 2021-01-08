شكرا لقرائتكم خبر عن الإسماعيلي يحدد وجهة نجم الدراويش النقبلة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - علق علاء وحيد، المتحدث الإعلامي لنادي الإسماعيلي، على العرض الإماراتي الذي تلقاه عبدالرحمن مجدي، مهاجم قلعة الدروايش.

وأكد علاء وحيد في تصريحات خاصة لبرنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي عمر ربيع ياسين على قناة النهار: "النادي الإسماعيلي لم يتلقى أية عروض رسمية من أجل رحيل عبدالرحمن مجدي واللاعب لا يفكر في العروض العربية ويركز على أوروبا ولكن هو الآن في صفوف الإسماعيلي".

وتابع: " لا مساس بأعمدة الفريق ورحيل عبد الرحمن مجدي لن يكون إلا لأوروبا وسيكون ذلك بعد الأولمبياد".