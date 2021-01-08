شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس اللجنة الطبية بالأهلى عن أزمة مسحة محمد هانى: محدش فاهم حاجة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور محمد شوقى، رئيس اللجنة الطبية بالنادى الأهلى، إن نتائج مسحات كورونا للاعبين باتت محيرة للغاية، لافتا إلى أن نتيجة مسحة محمد هانى جاءت سلبية وشارك فى التدريبات ثم جاءت إيجابية وهو أمر غريب، معلقا: "محدش عارف ولا فاهم حاجة".

وتابع شوقى فى تصريحات لقناة أون سبورت 1، أنه أجرى مسحة جديدة للاعب عن طريق إحدى الجهات الحكومية وينتظر نتيجتها خلال ساعات قليلة، لافتا إلى أنه جار البحث عن حل لتفادى هذه المواقف الغريبة للحفاظ على سلامة باقى اللاعبين.

وأعلن بيتسو موسيمانى، المدير الفنى للأهلى، قائمة الفريق لمواجهة سيراميكا ، المقرر لها غدا الجمعة، فى إطار منافسات مسابقة الدورى الممتاز .

وجاءت قائمة الأهلى كالتالي: محمد الشناوى، وعلى لطفى، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدى فتحى، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدى أفشة، وعلى معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

وبذلك تشهد القائمة انضمام الكونغولى والتر بواليا مهاجم الفريق الجديد لأول مرة بعدما إنضم الأهلى فى يناير الجارى قادماً من الجونة .