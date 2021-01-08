شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب هدافى الدورى المصرى..منافسة ثلاثية بين شريف وحمدي وكهربا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 7 / 1 / 2021 إقامة مباراة واحدة من بطولة الدورى الممتاز حيث ألتقى فريق المصرى البورسعيدى مع نظيرة الاتحاد السكندرى على ملعب برج العرب .

ويتصدر محمد شريف مهاجم فريق الاهلى جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى الممتاز المصرى برصيد 3 أهداف يليه مروان حمدى مهاجم فريق مصر المقاصة في المركز الثانى برصيد 3 أهداف ومعهما محمود عبد المنعم " كهربا " مهاجم الاحمر في المركز الثالث بنفس عدد الأهداف.

المصري والاتحاد السكندري يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري ..فيديو

تعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.





جدول ترتيب هدافى بطولة الدورى المصرى كالتالى :



