شكرا لقرائتكم خبر عن "المصارعة" يشارك فى الجائزة الكبرى ببولندا استعدادا للأولمبياد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قرر اتحاد المصارعة، برئاسة عصام نوار، مشاركة المنتخب فى منافسات بطولة الجائزة الكبرى التى تقام فى بولندا يونيو المقبل، فى إطار أهمية البطولة فى كونها تدخل ضمن البطولات المؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية فى طوكيو، وتدخل ضمن الرانك الدولى .

وجاء قرار المشاركة فى البطولة فى ظل إلغاء مشاركة المنتخب فى بطولتى فرنسا وإيطاليا، والتى جاء قرار إلغائها من جانب اللجنة الأولمبية على مستوى فرنسا لعدم دخولها فى الرانك الدولى، وبسبب غلق الطيران على مستوى إيطاليا بسبب كورونا.

ويحرص الاتحاد على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية تجنبا لفيروس كورونا، حيث تم عقد اجتماع آخر لمجلس الإدارة بخاصية الفيديو كونفرانس تطبيقا للتباعد الاجتماعى، وعدم التواجد فى كثافة عددية .

وقرر اتحاد المصارعة الاستعانة بالمعسكرات الداخلية، والتجمعات المحلية للاعبى المنتخب، لتعويض بطولتى فرنسا وإيطاليا، التى تم إلغاء المشاركة فيهما لأسباب مختلفة، على أن يدخل اللاعبون معسكرا بالإسماعيلية، ليكونون بعيدين عن الكثافة، ولضمان تحقيق التباعد والإجراءات الاحترازية، على أن يتحدد غدا موعد إقامة المعسكر، وإخطار اللاعبين به.