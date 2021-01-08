شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى يحدد مصيره مع وكيله بصورة عبر انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر التونسى فرجانى ساسى لاعب فريق الزمالك صورة له برفقة وكيل أعماله عبر استورى موقع التواصل الاجتماعى انستجرام خلال فترة غيابه عن الزمالك وايضا التفاوض مع ادارة النادي الابيض لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى .

فرجانى ساسي أثار الجدل داخل أرجاء القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بسبب عدم تجديد عقده ومماطلته فى التجديد مما يزيد من الفجوة بينه وبين مسئولي الزمالك وجماهير النادي التى ساندت اللاعب كثيرا ولكنها تري انه يماطل فى التجديد خاصة أن النادي أعلن أنه قدم له عرض تاريخي لتجديد عقده من خلال المتحدث الرسمي للزمالك عصام سالم .

و اشتكي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لادارة النادي من تصرفات فرجاني ساسي مؤكدا ان اللاعب يتعمد التهرب من المباريات خلال الفترات الماضية، بخلاف حالة الاستهتار التي تسيطر علي اداءه داخل الملعب.

وكشف البرتغالي باتشيكو لإدارة النادي ان المستوى الذي يقدمه اللاعبون البدلاء لفرجاني ساسي في مركز الوسط المدافع أكثر افادة منه للفريق، وفي حالة رغبة إدارة النادي في بيع اللاعب والاستفادة المادية قبل انتهاء عقده فانه لا يمانع مؤكدا لهم أن الفريق يضم لاعبين قادرين علي تعويض رحيل فرجاني ساسي.

كما أكد باتشيكو لادارة النادي أن مصطفي محمد لاعب صغير ويحتاج لبعض التقويم والاحتواء في التعامل ، مضيفا ان وكلاء اللاعبين يقومون بالحديث معه كثيرا عن العروض والاحتراف الأوروبي وهو ما يجعله في حالة عدم تركيز.

في نفس السياق كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون باجراء عدة اتصالات ببعض مسئولي أندية الامارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضي بشراء الـ 6 شهور الأخيرة في عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ويرحل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتبقي في عقد فرجاني ساسي 6 شهور ، ويرغب اللاعب في الرحيل عن الأبيض في الوقت الحالي، الا ان كل العروض التي تلقاها من أندية ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا.