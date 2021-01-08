أخبار الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 1 / 2021

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القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بواليا يظهر في قائمة الأهلي لأول مرة أمام سيراميكا

بواليا يظهر في قائمة الأهلي لأول مرة أمام سيراميكا

ضم بيتسو موسيماني، المدير الفني للأهلي، الوافد الجديد من الجونة والتر بواليا لقائمة الفريق الأحمر لأول مرة فى مواجهة سيراميكا ، المقرر لها غدًا الجمعة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز ، وجاءت قائمة الأهلي كالتالي: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.

قفشه يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفنى على كرة "القاضية ممكن".. صور

شارك النادى الأهلي، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة لاعب الفريق محمد مجدى قفشه، تجمع بالمدير الفني للأحمر بيتسو موسيمانى، خلال توقيعه على كرة القدم المباراة الأهلى والزمالك، فى نهائي بطولة أفريقيا.

مران الأهلي.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو.. والتركيز على الجمل الفنية

عقد بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، محاضرة بالفيديو مع اللاعبين قبل انطلاق المران الجماعي الذي أقيم عصر اليوم الخميس على ملعب التتش؛ استعدادا لمواجهة سيراميكا كليوباترا، وحرص موسيماني على عقد محاضرة بالفيديو مع اللاعبين للحديث في بعض الجوانب الفنية والخططية بشكل نظري قبل تطبيقها في المران الختامي.

المصري والاتحاد السكندري يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري ..فيديو

تعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.

باتشيكو يشكو فرجانى ساسى و مصطفي محمد لإدارة الزمالك

اشتكي البرتغالي جايمي باتشيكو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لادارة النادي من تصرفات التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الفريق، مؤكدا ان اللاعب يتعمد التهرب من المباريات خلال الفترات الماضية، بخلاف حالة الاستهتار التي تسيطر علي اداءه داخل الملعب.

السلة يرفض تأجيل المباريات بسبب كورونا

رفض اتحاد كرة السلة برئاسة مجدى أبو فريخة تأجيل مباريات بطولة دورى السوبر، وكذلك منافسات كأس مصر ، على مستوى الرجال و السيدات ، في ظل تفشى فيروس كورونا، وأخطر الاتحاد الأندية بأنه حال وجود إصابات فيروس كورونا في أي نادى ، يتم الاستعانة بلاعبى فرق 18 أو 20 سنة ، دون عدد محدد .

أشرف صبحى يتواصل مع وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل مونديال اليد

حرص الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة على التواصل مع مسئولى وزارة الصحة لمتابعة الملف الطبى لبطولة كأس العالم لكرة اليد التى تقام بمصر فى الفترة من 13 الى 31 يناير الجارى للاطمئنان على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والالتزام بالتعليمات الإرشادية التى اقرتها اللجنة الطبية بالاتحاد الدولى وكذلك وزارة الصحة .

منتخب اليد يهزم اليابان للمرة الثانية وديا قبل المونديال

فاز منتخب مصر لكرة اليد الأول بقيادة مديره الفنى الأسبانى روبرتو جارسيا على نظيره اليابانى بنتيجة 33/25 فى إطار ثان مباريات كلا المنتخبين الودية بالمعسكر الأخير فى إطار الاستعداد لبطولة العالم مصر 2021 المقرر إنطلاقها يوم 13 يناير الجارى .

الإسماعيلي يعلن قائمة الرجاء المغربي فى البطولة العربية

أعلن الجهاز الفنى لفريق الكرة الأول بالإسماعيلى بقيادة أبوطالب العيسوى قائمة لاعبيه التى ستغادر للمغرب غدا الجمعة ، تحضيرا للقاء الرجاء البيضاوى المغربى الأثنين المقبل فى إياب الدور قبل النهائى من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال.