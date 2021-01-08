شكرا لقرائتكم خبر عن جدول ترتيب الدورى المصرى .. عقب تعادل المصرى مع الاتحاد السكندرى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهد اليوم الخميس 7 / 1 / 2021 إقامة مباراة واحدة من عمر بطولة الدورى الممتاز، حيث التقى فريق المصرى البورسعيدى مع نظيره الاتحاد السكندرى على ملعب برج العرب.

ويتصدر فريق الجونة جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز المصرى برصيد 11 نقطة، بينما يحتل الأهلى المركز الثانى برصيد 10 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة أمام غريمة الزمالك بينما يحتل الفريق الابيض المركز الثالث بنفس عدد النقاط أيضا.

المصري والاتحاد السكندري يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري ..فيديو

تعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.



