شكرا لقرائتكم خبر عن محمد عبد الواحد مدرب وادى دجلة يعلن إصابته بفيروس كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن محمد عبد الواحد، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى وادى دجلة، عن إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد – 19"، حيث كتب عبر حسابه على فيسبوك: "إيجابى كورونا.. الحمد لله".



محمد عبد الواحد

وأيضا سبق و أعلن صلاح أمين، مهاجم فريق وادى دجلة، عن إصابته بفيروس كورونا، وكتب عبر حسابه الشخصى على انستجرام "إيجابى كورونا، يأتى ذلك قبل ساعات قليلة، من المباراة المرتقبة لفريق الغزلان أمام إنبى، المقرر إقامتها غداً بالجولة الخامسة من عمر مسابقة الدورى العام.

وكان وادى دجلة قد تعادل سلبياً مع النادى الأهلى فى مباراة الجولة الماضية، ليعطل قطار الانتصارات الأحمر بعد مباراة قوية.

ويحتل وادى دجلة المركز الـ 12 فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 5 نقاط حصدها فريق الغزلان بعد خوض 4 مباريات، حيث فاز دجلة فى مباراة واحدة، وتعادل فى مباراتين وخسر مباراة أخرى، واستقبل وادى دجلة 4 أهداف وسجل لاعبوه أربعة أهداف أخرى.