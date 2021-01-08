شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حسن : التجديد لساسى بقيمة مبالغ فيها سيحدث أزمة بين لاعبى الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - علق الصقر أحمد حسن، عميد لاعبى العالم نجم الكرة المصرية سابقًا، على شروط التونسى فرجانى ساسى، لاعب وسط نادى الزمالك، من أجل التجديد للنادى الأبيض فى ظل نهاية تعاقده مع نهاية الموسم الجاري.

وأكد أحمد حسن، خلال تصريحات تليفزيونية قائلا: "نادى الزمالك ناد كبير وتشرفت باللعب فى الزمالك، وفرجانى لاعب جيد ولكن نادى الزمالك لا يقف على لاعب وكان هناك بعض المحبين يتحملون قيمة الرواتب، ولكن الوضع تغير والنادى أصبح من يتحكم فى الأمور ومن الصعب أن يكون الفروق بين الرواتب بين اللاعبين كبيرة للغاية، وذلك حتى لا يحدث أزمات بين اللاعبين".

وقال الصقر: "على إدارة الزمالك موازنة الأمور فى ملف تجديد فرجانى ساسى، حتى لا يحدث أزمة حال التفرقة بين اللاعبين".

فرجانى ساسى أثار الجدل داخل أرجاء القلعة البيضاء خلال الفترة الحالية بسبب عدم تجديد عقده ومماطلته فى التجديد مما يزيد من الفجوة بينه وبين مسئولى الزمالك وجماهير النادى التى ساندت اللاعب كثيرا، ولكنها ترى أنه يماطل فى التجديد، خاصة أن النادى أعلن أنه قدم له عرض تاريخى لتجديد عقده من خلال المتحدث الرسمى للزمالك عصام سالم.

واشتكى البرتغالى جايمى باتشيكو المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادى الزمالك لإدارة النادى من تصرفات فرجانى ساسى، مؤكدا أن اللاعب يتعمد التهرب من المباريات خلال الفترات الماضية، بخلاف حالة الاستهتار التى تسيطر على أدائه داخل الملعب.

وكشف البرتغالى باتشيكو لإدارة النادى أن المستوى الذى يقدمه اللاعبون البدلاء لفرجانى ساسى فى مركز الوسط المدافع أكثر افادة منه للفريق، وفى حالة رغبة إدارة النادى فى بيع اللاعب والاستفادة المادية قبل انتهاء عقده فإنه لا يمانع، مؤكدا لهم أن الفريق يضم لاعبين قادرين على تعويض رحيل فرجانى ساسي.

كما أكد باتشيكو لإدارة النادى أن مصطفى محمد لاعب صغير ويحتاج لبعض التقويم والاحتواء فى التعامل، مضيفا أن وكلاء اللاعبين يقومون بالحديث معه كثيرا عن العروض والاحتراف الأوروبى وهو ما يجعله فى حالة عدم تركيز.

فى نفس السياق كشف مصدر داخل نادى الزمالك عن قيام التونسى فرجانى ساسى لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون بإجراء عدة اتصالات ببعض مسئولى أندية الإمارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضى بشراء الـ 6 شهور الأخيرة فى عقد فرجانى ساسى مع الزمالك ويرحل عن النادى فى فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتبقى فى عقد فرجانى ساسى 6 شهور، ويرغب اللاعب فى الرحيل عن الأبيض فى الوقت الحالى، إلا أن كل العروض التى تلقاها من أندية ترغب فى التعاقد معه فى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، فى صفقة انتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا.