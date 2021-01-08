شكرا لقرائتكم خبر عن حصاد الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 1 / 2021 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شهدت الرياضة المصرية اليوم الخميس 7 / 1 / 2021 العديد من الأخبار الهامة أبرزها ، بواليا يظهر في قائمة الأهلي لأول مرة أمام سيراميكا بواليا يظهر في قائمة الأهلي لأول مرة أمام سيراميكا قفشه يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفنى على كرة "القاضية ممكن".. صور مران الأهلي.. موسيماني يعقد محاضرة بالفيديو.. والتركيز على الجمل الفنية المصري والاتحاد السكندري يكتفيان بالتعادل 1 / 1 في الدوري ..فيديو باتشيكو يشكو فرجانى ساسى و مصطفي محمد لإدارة الزمالك السلة يرفض تأجيل المباريات بسبب كورونا أشرف صبحى يتواصل مع وزارة الصحة لمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية قبل مونديال اليد منتخب اليد يهزم اليابان للمرة الثانية وديا قبل المونديال الإسماعيلي يعلن قائمة الرجاء المغربي فى البطولة العربية