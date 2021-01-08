شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد حمودة: اعتذرت عن الاستمرار فى سموحة بسبب ظروف عملى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد أحمد حمودة، المدرب العام للفريق الأول لكرة القدم بنادى سموحة، أنه تقدم باستقالته من تدريب الفريق بسبب ظروف عمله فى إحدى شركات الطيران، مشيرا إلى أنه واجه ظروفا صعبة بسبب عمله، وكان لا بد من حسم الموقف باتخاذ قرار بجانب ظروف أخرى خاصة.

وقال حمودة: "كانت تجربة مثيرة ومميزة مع أحمد سامى المدير الفنى الذى شعرت بالتفاهم الكامل معه، والتقارب فى الفكر والرؤية، وأتمنى أن تجمعنا تجارب أخرى لاسيما وأن سامى من الكفاءات التدريبية المميزة وسيكون له مستقبل كبير فى عالم التدريب وكنت سعيدا بالتعاون مع خميس جعفر، وأحمد ناجى مدرب الحراس.

وأوضح أنه تقدم باستقالته وتقدم معها بكل الشكر لأفراد الجهاز الفنى ولإدارة نادى سموحة برئاسة المهندس فرج عامر.

وشدد حمودة على أنه استفاد كثيرا لاسيما أن هذه هى التجربة الثانية له كمدرب عام فى الممتاز ومن قبله منتخب الناشئين، مؤكدا أن أحلامه مع التدريب لا تزال كبيرة.

وأشاد حمودة بفريق سموحة، ووصفه أنه من الفرق المميزة بالدورى وسيكون له شأن كبير فى المسابقة هذا الموسم لاسيما إذا تم تدعيمه ببعض الصفقات .