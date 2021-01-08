شكرا لقرائتكم خبر عن نادى العبور يعلن تعاقده مع مصطفى جعفر لاعب الزمالك السابق والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى العبور، أحد أندية القسم الثالث، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تعاقده رسميا مع مصطفى جعفر لاعب الزمالك وبلدية المحلة السابق.

ومن المعروف أن مصطفى جعفر كان يلعب لنادي مصر وقبل ذلك، كان يلعب لأندية عديدة منها نادي بلدية المحلة ومنه انتقل للزمالك، وأظهر اللاعب موهبة جيدة في الأداء مما جعل المدرب المصري حسن شحاتة يلحقه بالمنتخب المصري، ولكنه لم يأخذ فرصة جيدة لإظهار مهاراته.