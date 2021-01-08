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نادى العبور يعلن تعاقده مع مصطفى جعفر لاعب الزمالك السابق

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القاهرة - سامية سيد - أعلن نادى العبور، أحد أندية القسم الثالث، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، تعاقده رسميا مع مصطفى جعفر لاعب الزمالك وبلدية المحلة السابق.

 

ومن المعروف أن مصطفى جعفر كان يلعب لنادي مصر وقبل ذلك، كان يلعب لأندية عديدة منها نادي بلدية المحلة  ومنه انتقل للزمالك، وأظهر اللاعب موهبة جيدة في الأداء مما جعل المدرب المصري حسن شحاتة يلحقه بالمنتخب المصري، ولكنه لم يأخذ فرصة جيدة لإظهار مهاراته.

 


مصطفى جعفر مع مسئولى العبور

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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