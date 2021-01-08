شكرا لقرائتكم خبر عن اهداف مباراة المصرى البورسعيدى و الاتحاد السكندرى في الدورى الممتاز والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أنتهت مباراة فريق المصري البورسعيدي مع الاتحاد السكندري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم الخميس على ملعب برج العرب في الاسبوع السادس من مسابقة الدوري الممتاز و وبتلك النتيجة أرتفع رصيد المصري إلى 10 نقاط محتلا بهم المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري يينما أرتفع رصيد الاتحاد السكندري الى 8 نقاط في المركز الخامس.

جاء هدف المصري في الدقيقة العاشرة من بداية المباراة من ضربة جزاء، احتسبها محمود عاشور حكم اللقاء، بعد قيام مدافع الاتحاد السكندري، بجذب احمد رفعت داخل منطقة الجزاء، لينفذها الاخير ويسدد الكرة في الزاوية اليسرى لعماد السيد، حارس الاتحاد.

وفي الدقيقة 78 من عمر اللقاء، نجح محمود رزق، في احراز هدف التعادل للاتحاد السكندري، بعدما تلقى كرة عرضية من الجانب الأيسر من خالد الغندور، ليسددها، برأسه قوية في شباك أحمد مسعود.

وفي الدقيقة 87، اضاع كريم العراقي هدف محقق ضائع بشكل غريب للمصري بعد إنفراد كامل بالمرمى أتبعه بمراوغة للحارس عماد السيد لكنه سدد كرة سيئة للغاية أعلى العارضة العلوية للمرمى.