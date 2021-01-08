شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: أتمنى موافقة الزمالك على احتراف مصطفى محمد وتعويضه ليس مستحيلا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب النجم عمرو زكى، مهاجم نادى الزمالك ومنتخب مصر الأسبق، عن أمنياته أن يوافق الزمالك على رحيل مصطفى محمد للاحتراف الخارجى، مؤكدا أن تعويض اللاعب حاليا صعب، لكن النادى بحاجة لأموال هذه الصفقة بسبب الأزمة المالية.

وكتب زكى، عبر حسابه على تويتر: "أتمنى من الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد، لأن فى ذلك مصلحة لكلا الطرفين، النادى بحاجة لأموال هذه الصفقة بسبب الأزمة المالية، وأيضا اللاعب سبق وتنازل عن احترافه فى الصيف من أجل بطولة أفريقيا"، مضيفا: "أتمنى أن تنتهى الصفقة بصورة مرضية للطرفين، وتعويض اللاعب حاليا صعب ولكن ليس مستحيلا".





وتابع زكى: "الزمالك لن يستفيد بمقابل بيع مصطفى محمد، حاليا فقط، يمكن أن يستفيد من نسبة إعادة البيع بالإضافة إلى حق الرعاية الذى سيحصل عليه نادى الزمالك من كل انتقال للاعب فى مستقبله الاحترافى، تماما كما يحدث مع صلاح والننى ونادى المقاولون العرب، وكما حدث مع عمر جابر وقت انتقاله إلى بيراميدز".





من ناحية أخرى، أكد الاعلامى خالد الغندور، أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك، يمتلك 3 عروض للاحتراف من أندية ألميريا الأسبانى وجلطة سراى التركى وسانت اتيان الفرنسى، خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتى يتم مناقشتها من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك، أن عرض ألميريا الإسبانى قريب من الموافقة عليه، حيث عرض الفريق الإسبانى استعارة اللاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو خلال 6 شهور، بنية البيع مقابل 5 ملايين يورو، وهذا الأمر يتم مناقشته حاليا داخل مجلس إدارة النادى مع لجنة الكرة، لحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، ويوجد أيضا عرض من قبل سانت أتيان الفرنسى مقابل 4.5 مليون دولار، والعرض الآخر من قبل جلطة سراى التركى مقابل 300 ألف دولار لاستعارة اللاعب لمدة 6 أشهر.

وأشار خالد الغندور، أنه تحدث مع اللاعب خلال الساعات الماضية، حيث عبر اللاعب عن حزنه من تصريحات فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بعدم تواجد اللاعب فى التدريبات رغم التزامه الشديد يوميا فى التواجد بالتدريبات، وأنه يرغب فى منح فرصة له بالاحتراف الخارجى وهو حق مشروع له.