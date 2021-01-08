شكرا لقرائتكم خبر عن الغندور: ساسى يصل غدا و يدعم الزمالك أمام طلائع الجيش فى السويس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف الإعلامى خالد الغندور موعد وصول التونسى فرجانى ساسى صانع العاب فريق الزمالك مؤكدا وصوله فى الرابعة عصر غدا الجمعة ولن يلحق بموعد التدريب ولكن سوف يتواجد في ستاد السويس بعد الغد السبت لدعم زملائة أمام طلائع الجيش في بطولة الدورى الممتاز .

وأوضح خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أنه قام بالحديث مع مهند عون وكيل اللاعب فرجانى ساسى و الذى أكد له موافقة اللاعب على التجديد للفريق الأبيض خلال المرحلة المقبلة بسبب أرتباطة بعلاقة طيبة مع الجمهور الأبيض خلال المرحلة الماضية.

و قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، السفر إلى السويس غداً الجمعة استعداداً لمواجهة طلائع الجيش المقرر لها بعد غد السبت في إطار الجولة السادسة ، وخاض لاعبو الفريق تقسيمة قوية تحت إشراف المدير الفني جايمي باتشيكو، على هامش المران الجماعي، وركز باتشيكو خلال التقسيمة علي النواحي الخططية ومنح تعليمات محددة لكل اللاعبين، كما قام بإيقاف التقسيمة أكثر من مرة لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض الجمل الفنية والتكتيكية داخل الملعب.

وخضع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، لتحليل “رابيد تيست” قبل انطلاق المران الجماعي ، وتأتي الفحوصات الطبية ضمن البروتوكول الخاص بالاتحاد المصري لكرة القدم قبل مباريات الدوري الممتاز؛ للكشف عن فيروس كورونا.

من ناحية اخرى ، قررت إدارة الكرة بنادي الزمالك برئاسة أشرف قاسم المشرف علي الفريق الأول لكرة القدم تغريم كل من يوسف أوباما ومصطفي محمد لاعبا الفريق ماليا لظهورهما إعلاميا دون الحصول علي موافقة وأذن مكتوب من إدارة النادي، وكذلك فرجاني ساسي بعدما أبلغ إدارة النادي بعودته الأربعاء الماضي من تونس، ولكنه قام بتأجيل موعد الوصول دون الحصول علي أذن من الإدارة.

وكشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام أشرف قاسم المشرف علي الكرة باتخاذ قرار بتطبيق اللائحة الداخلية بالفريق علي جميع اللاعبين وكل لاعب سيتم توقيع الغرامة المناسبة للتصرف الذي قام به، مشددا المصدر علي أن العقوبات سيتم تطبيقها علي اللاعبين فور التأكد من مخالفتهم للائحة.

فيما كشف مصدر داخل نادي الزمالك عن قيام التونسي فرجاني ساسي لاعب وسط الزمالك ووكيله مهند عون بإجراء عدة اتصالات ببعض مسئولي أندية الامارات والسعودية للوصول لاتفاق يقضي بشراء الـ 6 شهور الأخيرة في عقد فرجاني ساسي مع الزمالك ويرحل عن النادي في فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويتبقي في عقد فرجاني ساسي 6 شهور، ويرغب اللاعب في الرحيل عن الأبيض في الوقت الحالي، لكن كل العروض التي تلقاها من أندية ترغب في التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في صفقة انتقال حر بعدما رفض اللاعب تجديد تعاقده مع الزمالك رسميا.