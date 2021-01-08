شكرا لقرائتكم خبر عن فرج عامر: 40 مليون جنيه سعر الاستغناء عن حسام حسن والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال فرج عامر، رئيس مجلس إدارة نادى سموحة، إن رحيل حسام حسن مهاجم الفريق السكندرى لن يكون بأقل من 40 مليون جنيه خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث يمتلك اللاعب أكثر من عرض خارجى بما يقابل هذا المبلغ.

وأضاف رئيس نادى سموحة عبر صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك: "حسام حسن لن يرحل من سموحة بأقل من أربعين مليون جنيه نقدا، وهذا طلبنا النهائي ونملك عرضا خارج مصر بهذة القيمة".



فرج عامى عن حسام حسن

ودخل حسام حسن، مهاجم فريق سموحة، فى الحسابات الفنية لنادى الزمالك خلال فترة الانتقالات الحالية، وذلك لتعويض رحيل مصطفى محمد لاعب القلعة البيضاء، الذى يتمسك بخوض تجربة الاحتراف الخارجى كحق مشروع له، فى تكرار تجربة فرارى الفراعنة محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزى.

حسام حسن دائماً ما كان موضع اهتمام أندية القمة بحسب تأكيدات فرج عامر رئيس نادى سموحة، الذى كشف فى وقت سابق عن وجود مفاوضات لضم اللاعب سواء من الأهلى أو الزمالك على فترات متباعدة بعد تألقه مع الفريق السكندرى، غير أن تلك المفاوضات لم تكتمل.

وفى تصريحات سابقة أكد فرج عامر أن هناك مفاوضات من جانب ثلاثة أندية منها الزمالك وناد مصرى آخر بالإضافة إلى عرض آخر من الدورى الأمريكى.

ومع سموحة شارك حسام حسن فى الموسم الجارى فى 4 مباريات سجل خلالها هدفين، وبشكل عام شارك صاحب الـ 27 عاماً فى 143 مباراة مع سموحة سجل خلالها 42 هدفاً وصنع 20 أخرى، بينما شارك مع فريق الداخلية فى 26 لقاء وسجل خلالها هدفين وصنع اثنين آخرين، ومع طلائع الجيش لعب حسام حسن 19 مباراة وسجل هدفا واحدا.

وخلال مسيرته الكروية والتى بدأت مع طلائع الجيش فى موسم 2012/2013، لم يعرف حسام حسن سوى قمصان تلك الأندية الثلاثة، الطلائع والداخلية وسموحة، غير أن فترة توهجه كانت مع الفريق السكندرى.