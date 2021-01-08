شكرا لقرائتكم خبر عن فتحى مبروك يدعم غزل المحلة فى مواجهة الجونة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عاد فتحى مبروك لاعب فريق غزل المحلة للتدريبات الجماعية للفريق خلال الأيام الماضية و استعادة اللياقة البدنية للاعب قبل مواجهة الجونة في الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز .

حيث يستعد فريق غزل المحلة تحت قيادة خالد عيد لملاقاة فريق الجونة ضمن مباريات الجولة السادسة من بطولة الدورى الممتاز والتي سوف تقام على ملعب المحلة يوم السبت المقبل في تمام الساعة الخامسة مساءا و يدخل قلعة الفلاحين المباراة بالمركز الـ14 من جدول ترتيب بطولة الدورى الممتاز برصيد 5 نقاط ويسعى لحصد النقاط النقاط الثلاثة أمام الفريق الساحلى مستغلا عامل الأرض .

و قرر نادي غزل المحلة بشكل رسمي الانتهاء من كافة الإجراءات المتعلقة بتأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم وأشار النادي في بيانه أن مصطفى عبده نجم الأهلي السابق سيكون رئيسا لمجلس إدارة الشركة .

وجاء بيان غزل المحلة كالتالي: في خطوه هي الأولى من نوعها تم الانتهاء من كافة اجراءات تأسيس شركة غزل المحلة لكرة القدم واستخراج السجل التجاري لتكون اول شركة يتم تاسيسها لادارة نشاط كره القدم في مصر.

ليكون اليوم محفورا في ذاكرة الكرة المصرية بأنه تاريخ اطلاق أول شركة لإدارة كرة القدم المصرية براس مال مصدر250 الف جنيه.

ويرأس مجلس ادارتها نجم نادي الأهلي الأسبق والإعلامي الكبير كابتن مصطفي عبده وتضم في عضوية مجلس ادارتها المهندس حسام عزو والدكتور مجدي الالفي كأعضاء مجلس ادراه ممثلين عن شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى.

على ان يتم فى غضون 3 أشهر طرح اسهم شركة غزل المحلة لكرة القدم في البورصة المصرية ليكون نادي غزل المحلة اول نادي مصري يدخل مجال الاستثمار الحقيقي والجاد في نشاط كرة القدم، ويكون ابناء الغربية اصحاب الريادة فى طرح نشاط كرة القدم للاستثمار.