شكرا لقرائتكم خبر عن قائمة سيراميكا لمواجهة الأهلى بدون صالح جمعة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - اختار الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى سيراميكا بقيادة هيثم شعبان قائمة فريقه التى سيواجه الأهلى غدا الجمعة باستاد السويس في الجولة السادسة من فعاليات الدورى الممتاز، والتى جاءت بدون صالح جمعة لاعب وسط الفريق الذى يعانى من الإصابة، بينما ضمت القائمة عناصر الخبرة فى الفريق منهم عامر عامر ورجب بكار ومحمد تونى ومحمد إبراهيم خالد صبحى.

وجاءت قائمة الفريق كالتالى: عامر عامر ومحمود شكرى ومحمد جمال ومحمد جمال وخالد صبحى، وطارق سامي وسيف تقا وعبد الله محمود ورجب بكار، وأحمد محسن وكوامى بونسو ومحمد حسن ومحمود نبيل، ومحمد تونى وعبد الرحمن بودي وشريف دابو وشادي حسين وأحمد غنيم، ومحمد إبراهيم ووينفول كوابينا وفونسينيو وأحمد أمين ومصطفى ميسى.

فى المقابل اختار بيسو موسيمانى المدير الفني للاهلى قائمة تضم: محمد الشناوي، وعلي لطفي، ومصطفى شوبير، وأحمد رمضان بيكهام، وحسين الشحات، وأحمد نبيل كوكا، وسعد سمير، وياسر إبراهيم، ومحمود كهربا، وحمدي فتحي، ومحمد شريف، ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وبدر بانون، وأليو ديانج، وطاهر محمد طاهر، وصلاح محسن، ومحمد مجدي أفشة، وعلي معلول، ووالتر بواليا، وأكرم توفيق.