شكرا لقرائتكم خبر عن محمد الشناوى نسر الموسم فى الأهلى بعد 24 كلين شيت والثلاثية التاريخية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - توج النجم محمد الشناوى، حارس مرمى النادى الأهلى ومنتخب مصر الوطنى، على جائزة نسر العام، فى القلعة الحمراء، وذلك بعد أرقامه الرائعة وقيادته أبناء الشياطين الحمر، على تحقيق الثلاثية التاريخية هذا الموسم، بطولتى الدورى وكاس مصر محليا، وبطولة دورى أبطال إفريقيا، الغائبة عن القلعة الحمراء منذ عام 2013.