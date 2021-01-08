شكرا لقرائتكم خبر عن هدف قفشة بنهائى أفريقيا الأفضل فى موسم الأهلى.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشرت الصفحة الرسمية للنادى الأهلى عبر موقع التواصل الاجتماعى فيديو لهدف محمد مجدى " أفشة " صانع العاب فريق الأهلى بمرمى الزمالك في نهائي دورى أفريقيا كأفضل هدف في الموسم للقلعة الحمراء عقب أختيار الجمهور الأحمر وجاء التعليق على الهدف كالتالى " بناءاً على تصويتكم و القاضية ممكن هو أفضل هدف في الموسم " .

شارك النادى الأهلي، عبر حسابه بموقع تويتر، صورة لاعب الفريق محمد مجدى قفشه، تجمع بالمدير الفني للأحمر بيتسو موسيمانى، خلال توقيعه على كرة القدم المباراة الأهلى والزمالك، فى نهائي بطولة أفريقيا.

وعلق النادى الأهلى، على الصورة قائلاً:" لاعبنا محمد مجدي قفشه يحصل على توقيع زملائه والجهاز الفني على كرة القاضية ممكن، للاحتفاظ بها".

يشار إلى أنه في الدقيقة 85 و45 ثانية من لقاء الأهلى والزمالك، في نهائي دوري أبطال أفريقيا، والذي أهدى اللقب التاسع في البطولة للفريق الأحمر بعد الفوز 2-1 في نهائي القرن، انطلقت عبارات خلدت البطولة الثمينة للفريق الأحمر من قبل عصام الشوالى، الذى دخل فى نوبة هيسترية مع الهدف مردداً "القاضية ممكن.. القاضية ممكن..شاط الكورة وجول" ويواصل الشوالى بعدها "أى قذيفة جاءت يا باتشيكو..هو 19 هو قفشة هو قفشة هو قفشة".