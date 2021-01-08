شكرا لقرائتكم خبر عن الاتحاد السكندرى يزاحم سموحة للفوز بخدمات مهاجم الأهلي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دخل مسئولي الاتحاد السكندرى في مفاوضات مع نظراؤهم في الاهلى لضم أحمد ياسر ريان مهاجم الأحمر خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية لدعم الفريق السكندرى خلال الفترة المقبلة بطلب من الجهاز الفني بقيادة حسام حسن ليدخل بذلك زعيم الثغر طفاً في صفقة مهاجم الأهلي الذي يرغب سموحة ايضاً في التعاقد معه حيث أرسل سموحة عرضاً رسمياً لضم أحمد ياسر ريان ومعه صلاح محسن مهاجم الأحمر، وبات أحمد ياسر ريان هدفاً للأتحاد وسموحة زعيما الأسكندرية حيث يتسابق الثنائي للفوز بخدمات اللاعب وهو ما سيحسمه الأهلي في غضون الأيام المقبلة.

ويفكر الأهلي في إعارة أحمد ياسر ريان لأحد الأندية المحلية بعد ضم الكونغولي والتر بواليا الوافد الجديد من صفوف الجونة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية، حيث تم قيد بواليا بعد رفع اسم الأنجولي جيرالدو من قائمة الأحمر ووضعه على قائمة الانتظاروبذلك أصبح من حق الأهلي إشراك والتر بواليا في المباريات بدءا من مباراة سيراميكا غداً ، الجمعة، في الجولة السادسة من عمر الدوري المصري الممتاز.

على صعيد متصل ، تعادل فريقا المصري والاتحاد السكندري بهدف لكل منهما، في المباراة التي جمعتهما اليوم على ستاد برج العرب بالاسكندرية فى افتتاح منافسات الجولة السادسة لمسابقة الدوري الممتاز، وتقدم احمد رفعت للمصري في الدقيقة 10 قبل أن يدرك الاتحاد السكندري التعادل بتوقيع محمود رزق في الدقيقة 78.

ونجح فريق المصري في تسجيل هدف التقدم بتوقيع أحمد رفعت من ركلة جزاء في الدقيقة 10 من عمر المباراة ، كما هدد عمر كمال عبد الواحد وكريم العراقي مرمي الاتحاد السكندري أكثر من مرة في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 30 أهدر كزادي مهاجم المصري فرصة خطيرة لهز شباك الاتحاد مجددا بعد تدخل قوي من مدافع الاتحاد السكندري لتمر الكرة خارج الملعب ، وهدد خالد قمر مهاجم الاتحاد مرمي المصري في الدقيقة 34 بعد كرة عرضية من عمار حمدي لكن خالد قمر يوجهها بالرأس خارج الملعب .

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد السكندري رصيده الي 8 نقاط ، بينما رفع المصري رصيده الي 10 نقاط .