شكرا لقرائتكم خبر عن خالد الغندور: ألميريا الإسبانى يقترب من ضم مصطفى محمد على سبيل الإعارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الاعلامى خالد الغندور أن مصطفى محمد مهاجم فريق الزمالك يمتلك 3 عروض للاحتراف من أندية ألميريا الأسبانى وجلطة سراى التركى وسانت أتيان الفرنسي خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية والتي يتم مناقشتها من قبل مجلس إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح خالد الغندور خلال تصريحات تلفزيونية لقناة الزمالك أن عرض ألميريا الإسبانى قريب من الموافقة عليه، حيث عرض الفريق الإسبانى استعارة اللاعب مقابل مليون ونصف المليون يورو خلال 6 شهور، بنية البيع مقابل 5 ملايين يورو، وهذا الأمر يتم مناقشته حاليا داخل مجلس إدارة النادى مع لجنة الكرة، لحسم الأمر خلال الفترة المقبلة، ويوجد أيضا عرض من قبل سانت أتيان الفرنسى مقابل 4.5 مليون دولار، والعرض الآخر من قبل جلطة سراى التركى مقابل 300 ألف دولار لاستعاراة اللاعب لمدة 6 أشهر.

وأشار خالد الغندور أنه تحدث مع اللاعب خلال الساعات الماضية، حيث عبر اللاعب عن حزنه من تصريحات فاروق جعفر نجم نادى الزمالك السابق بعدم تواجد اللاعب في التدريبات رغم التزامه الشديد يوميا في التواجد بالتدريبات، وأنه يرغب في منح فرصة له بالاحتراف الخارجي وهو حق مشروع له.