شكرا لقرائتكم خبر عن تعافى محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة من كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تعافي الدكتور محمد سلطان رئيس اللجنة الطبية باتحاد الكرة من فيروس كورونا المستجد، بعدما جاءت المسحة الاخيرة التي خضع لها سلبية ، وكان سلطان خضع للعزل المنزلى مع تطبيق بروتوكول العلاج المتبع والذى وضعته وزارة الصحة.

وقررت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة، بالتنسق مع وليد العطار المدير التنفيذى للجبلاية، تطبيق نظام التبادل بين الموظفين داخل مقر الجبلاية بهدف تقليص الأعداد داخل الاتحاد، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا خاصة أن الأيام الأخيرة شهدت أكثر من إصابة بالفيروس بين الموظفين.

وشددت اللجنة الثلاثية باتحاد الكرة على جميع الموظفين باتباع الإجراءات الاحترازية خلال تواجدهم داخل مقر الجبلاية بارتداء الكمامات واستخدام الكحول، مع تعقيم مقر الجبلاية بشكل دورى كما أعفى اتحاد الكرة الموظفين كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة من الحضور لمقر الاتحاد.

وشهدت الأيام الأخيرة إعلان اتحاد الكرة عن ظهور أكثر من 5 إصابات بفيروس كورونا بين الموظفين فى إدارات الإعلام والحسابات والسكرتارية وشئون اللاعبين وغيرهم.