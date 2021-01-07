بورتو يوافق على رحيل شويا ناكاجيما للعين الإماراتي على سبيل الإعارة

محمد الفلاح - الخميس 7 يناير 2021

أرشيفية

قالت صحيفة ”ريكورد“ البرتغالية إن بورتو وافق على إعارة لاعبه الياباني شويا ناكاجيما للعين الإماراتي حتى نهاية الموسم الحالي، مع خيار الشراء مقابل 40 مليون يورو.



وبحسب الصحيفة واسعة الانتشار، تم حسم الصفقة يوم الخميس للنادي الذي يدربه البرتغالي بيدرو إيمانويل خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وانضم ناكاجيما إلى نادي بورتو في صيف 2019 قادماً من الدحيل القطري، وقد دفع النادي 12 مليون يورو في ذلك الوقت.

ويلعب ناكاجيما البالغ عمره 26 عاما في مركز الجناح أو المهاجم الثاني خلف المهاجم الصريح، وقد خاض 19 مباراة مع بورتو منذ انضمامه للفريق.

ويحتل العين المركز الخامس في الدوري الإماراتي برصيد 20 نقطة من 12 مباراة، وأولى مبارياته في الدوري ستكون يوم الجمعة المقبل على أرض حتا ضمن الجولة 13 للمسابقة.

وودع العين كأس رئيس الإمارات من دور الستة عشر أمام عجمان، وكأس الخليج العربي بالخسارة 4-2 أمام خورفكان.