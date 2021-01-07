شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يحذف حلقة النادى الأوروبى من اليوتيوب والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قامت إدارة قناة النادى الأهلى، بحذف فيديوهات حلقة برنامج الصندوق الأحمر، الذى يقدمه الصحفى إيهاب الخطيب، والذى تحدث فيه عن أمور كثيرة أهمها قرار النادى الأهلى بإنشاء نادى فى قارة أوروبا، والمنافسة على البطولات الأوربية، وسيحمل النادى إسم الأهلى.

وترددت أنباء خلال الساعات القليلة الماضية، عن نفى مصدر بالنادى الأهلى لما قاله الصحفى إيهاب الخطيب، وأن القناة تداركت الموقف وقامت بحذف الفيديوهات الخاصة بالبرنامج من قناة النادى على اليوتيوب، ومن حسابات القناة على مواقع التواصل الإجتماعى، وبالفعل تم حذف الفيديوهات من كافة الوسائل الرسمية التى تعبر عن النادى الأهلى.

وكان إيهاب الخطيب رئيس قناة الأهلي الرسمية،قد قال في تصريحات عبر برنامج "الصندوق الأحمر" على قناة الأهلي، "بدايتنا النهاردة من حلم كبير لكل الأهلاوية، حلم انتظرناه طويلا، وإيه رأيكم لو حلم الأهلاوية بقي موجود بشكل عالمي، أي يتواجد الأهلي في دوري أبطال أوروبا والدوريات الأوروبية، ده الحلم اللي بدأ محمود الخطيب ومجلس إدارته بدأوا يشتغلوا عليه، وسيكون للأهلي، نادي يحمل اسمه في أحد الدوريات الأوروبية وسوف يشارك فيما بعد في البطولات الأوروبية، والحلم الكبير ده مش هيكون النهاية ولكن سيكون البداية".