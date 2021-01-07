شكرا لقرائتكم خبر عن فرجانى ساسى يتحدى الزمالك عبر إنستجرام والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قام التونسى فرجانى ساسى لاعب الفريق الكروى الأول بنادى الزمالك، بنشر صورة له برفقة وكيل أعماله، مهند عون، عبر ستورى موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام" خلال فترة غيابه عن القلعة البيضاء، وتأخره عن موعد وصوله الذى كان محددا له أمس الأربعاء، وفى ظل فترة التفاوض مع ادارة النادي الابيض لتجديد عقده الذى ينتهي بنهاية الموسم الحالى .

وسادت حالة من الغموض موقف فرجانى ساسى، من التجديد للزمالك بسبب طلبات اللاعب المالية الكبيرة، وأيضا بسبب تصريحات المسؤولين عن الزمالك الذين يلمحون لإمكانية رحيل اللاعب عن القلعة البيضاء.