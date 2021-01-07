شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الإنضباط بالبريميرليج تعاقب كافانى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - عاقبت لجنة الإنضباط التابعة للاتحاد الإنجليزي لكرة القدم، إدينسون كافاني، مهاجم مانشستر يونايتد، بالإيقاف ثلاث مباريات، رغم أنها أقرت بأنه لم يتعمد ارتكاب أي تصرف عنصري، ولم يكن يعرف أن اللغة التي استخدمها على وسائل التواصل الاجتماعي مسيئة.

وعوقب كافاني الأسبوع الماضي بالإيقاف ثلاث مباريات، وتغريمه 100 ألف جنيه إسترليني، بعدما استخدم مهاجم أوروجواي البالغ عمره 33 عاما، كلمة تعني "زنجي".

وذلك خلال تعليق على "إنستجرام" بعد الفوز 3-2 على ساوثهامبتون، في 29 نوفمبر الماضي، قبل أن يعتذر عن الواقعة ويحذف ما كتبه.

ونشر الاتحاد الإنجليزي حيثيات حكم لجنة الانضباط، اليوم الخميس، وشرح لماذا تم توقيع أدنى عقوبة على اللاعب طبقا للوائح، وقال "اقتنعت اللجنة بأن اللاعب كتب رده، تقديرا لرسالة من صديق من أوروجواي، وأنه لم يكن يقصد أي إهانة عنصرية، أو إساءة لأصدقائه ومتابعيه على إنستجرام، كان هذا الاستنتاج مدعوما بجميع الأدلة المتاحة، ذات الصلة بالظروف التي تم فيها نشر الرد، مع مراعاة شخصية اللاعب ورد فعله، ومع ذلك قررت اللجنة عدم إعفاء اللاعب من المسؤولية، رغم أنه لم يكن يقصد ذلك"، وقال الاتحاد إن أي متابع لكرة القدم الانجليزية، كان سيعتبر كلمة "زنجي" إساءة عنصرية.