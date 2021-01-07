شكرا لقرائتكم خبر عن جدول الدوري الإنجليزي والترتيب والهدافين ومواعيد مباريات ليفربول خلال شهر يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يعرض جدول الدوري الانجليزي مواعيد مباريات نادي ليفربول والتى تتضمن 4 مباريات هذا الشهرحيث يلعب نادي ليفر مع مانشستر يونايتد يوم الأحد 17 يناير 2021، ومع بيرنلي يوم الخميس 21 يناير، ومع توتنهام يوم الخميس 28 يناير ومع ويست هام يوم الأحد 31 يناير.

يتصدر نادي ليفر وكذلك نادي مانشستر يونايتد ترتيب الدوري الإنجليزى برصيد 33 نقطة لكل منهما بينما يحل نادي ليستر سيتي في المركز الثالث برصيد 32 نقطة وتأتي نوادي توتنهام ومانشستر سيتي وساوثهامبتون وايفرتون لتحتل المراكز من الرابع إلى السابع، بينما تحتل نوادي استون فيلا وتشيلسي ووست هام المركز

ويحتل محمد صلاح لاعب فريق ليفربول ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعدد 13 هدفًا، ويليه سون هيونج مين لاعب توتنهام برصيد 12 نقطة ثم برونو ميجيل بورجيس فيرنانديز لاعب مانشيستر يونايتد وجيمي فاردي لاعب ليستر سيتي ودومنيك كالفيرت ليون لاعب ايفرتون برصيد 11 نقطة لكل منهم.

جدول الدوري الإنجليزي حتي نهاية الجولة 19

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة بيرنلي ومانشيستر سيتي الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة شيفيلد يونايتد ونيو كاسل يونايتد الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 12/1/2021 مباراة وولفر هامبتون وايفرتون الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 13/1/2021 مباراة مانشستر سيتي وبرايتون الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 13/1/2021 مباراة استون فيلا وتوتنهام الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 14/1/2021 مباراة ارسنال وكريستال بالاس الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الجمعة 15/1/2021 مباراة فولهام وتشيلسي الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة وولفر هامبتون وويست بروميتش الساعة 2.30 ظهرًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة وست هام وبيرنلي الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليدز وبرايتون الساعة 5 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة استون فيلا وايفرتون الساعة 7.30 مساءًا بتوقيت مصر.

السبت 16/1/2021 مباراة ليستر سيتي وساوثهامبتون الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة شيفيلد وتوتنهام الساعة 4 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة ليفربول ومان يونايتد الساعة 6.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الأحد 17/1/2021 مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس الساعة 9.30 مساءًا بتوقيت مصر.

الاثنين 18/1/2021 مباراة ارسنال ونيوكاسل يونايتد الساعة10 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة وست هام وويست بروميتش الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الثلاثاء 19/1/2021 مباراة ليستر سيتي وتشيلسي الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة مانشستر سيتي واستون فيلا الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة ليدز وساوثهامبتون الساعة 8 مساءًا بتوقيت مصر.

الأربعاء 20/1/2021 مباراة فولهام ومانشستر يونايتد الساعة 10.15 مساءًا بتوقيت مصر.

الخميس 21/1/2021 مباراة ليفربول وبيرنلي الساعة 10 مساءًا بتوقيت مصر.