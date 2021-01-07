شكرا لقرائتكم خبر عن لجنة الكفاءة المالية بالسعودة تحرم 5 اندية من تعاقدات يناير والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اعتمدت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية بوزارة الرياضة السعودية، خلال اجتماعها الذي عقد اليوم الخميس، القرارات الخاصة بالحصول على شهادة الكفاءة المالية، لأندية دوري المحترفين.

وقررت اللجنة، استنادا إلى المادة 11 من لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، الموافقة على منح شهادة الكفاءة المالية الأندية "ضمك - الفتح - العين - القادسية - الفيصلي - أبها - التعاون - الرائد - الشباب - الأهلي - الهلال".

في المقابل، قررت اللجنة عدم منح الشهادة لأندية "الباطن - الاتفاق - الوحدة - الاتحاد - النصر"، بسبب عدم استيفائها للمعايير اللازمة، وهو ما سيمنع هذه الأندية من تسجيل لاعبين جديد، خلال فترة الانتقالات الشتوية.

وأوضحت اللجنة أنه استنادا إلى المادة 22 من اللائحة، فإنه يحق للأندية طلب إعادة النظر في هذا القرار، خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام فقط من تاريخ إخطارها به.

وهذا مع تأكيد أن اللجنة ستواصل العمل مع كل الأندية الرياضية، حسب ما هو مخطط له ومنصوص عليه، في لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، بمتابعة شهرية مستمرة.

وذكرت اللجنة أن القرار، جاء بعد دراسة كل المستندات المقدمة من الأندية، والخاصة بالالتزامات المالية مستحقة السداد، حتى 30 أكتوبر 2020، ضمن نشاط كرة القدم، والواجب تقديم مستندات الوفاء بها، حتى 31 ديسمبر 2020.

وتضمنت هذه الالتزامات البنود التالية: "مستحقات اللاعبين، مستحقات الأندية الرياضية، مقدمات عقود الموظفين والمدربين، رواتب لاعبين وموظفين ومدربين، مكافآت مستحقة".