شكرا لقرائتكم خبر عن سلبية عينة لاعبي سيراميكا قبل مواجهة الاهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن الدكتور فريد رضوان رئيس الجهاز الطبي للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا، سلبية عينة رابيد تيست لكافة لاعبي الفريق والجهاز الفني والطبي والإداري، قبل مواجهة النادي الأهلي.

وكان سيراميكا كليوباترا خضع لمسحة رابيد تيست، للكشف المبكر عن إصابات فيروس كورونا المستجد كوفيد 19، وذلك صباح الأربعاء الماضي، وفقا لما تنص عليه تعليمات اتحاد الكرة بضرورة إجراء هذا التحليل قبل أي مباراة في الدوري ب 48 ساعة.

وأشار الدكتور فريد رضوان إلى أنه تلقى إخطارا رسميا من اللجنة الطبية بالاتحاد المصري لكرة القدم، يتضمن نتيجة تحليل الرابيد تيست للفريق، والتي جاءت جميعها سلبية وخلو الفريق من أي إصابات بفيروس كورونا.

ويستعد فريق سيراميكا كليوباترا، لمواجهة النادي الأهلي، في السابعة والنصف، مساء غد الجمعة، على ملعب استاد السويس الجديد، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.