شكرا لقرائتكم خبر عن سيراميكا يختتم تدريباته في السويس استعدادا لمواجهة الأهلي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اختتم الفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا، تدريباته اليومية، استعدادا لمواجهة النادي الأهلي، بمران خفيف، أقيم مساء اليوم على ملعب استاد السويس الجديد، الذي يحتضن لقاء الأهلي غدا.

ويلتقي سيراميكا كليوباترا مع النادي الأهلي، في السابعة والنصف مساء غد الجمعة، ضمن مباريات الجولة السادسة من مسابقة الدوري الممتاز.

وحرص هيثم شعبان المدير الفني للفريق، على عقد محاضرة قبل انطلاق المران، ثم بدأ التدريب بعمليات الإحماء الخفيفة، تحت إشراف البرازيلي لويز أندري مدرب الأحمال، وجاء التدريب خفيفا خوفا على اللاعبين من الإرهاق والإصابات قبل لقاء الغد.

ويحتل سيراميكا كليوباترا المركز السادس في جدول ترتيب مسابقة الدوري الممتاز، برصيد 7 نقاط، جمعهم من أربع لقاءات، ويتبقى له مواجهة مؤجلة مع المقاولون العرب، سيخوضها في الثاني عشر من الشهر الجاري.