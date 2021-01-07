شكرا لقرائتكم خبر عن خماسى ريال مدريد يتنافسون على الأفضل فى شهر ديسمبر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي ريال مدريد، المرشحين لجائزة أفضل لاعب في صفوف الميرنجي خلال ديسمبر الماضى، ونشر الحساب الرسمي لريال مدريد، على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن المرشحين للجائزة، هم، "لوكا مودريتش، وكريم بنزيما، وتوني كروس، ولوكاس فاسكيز، وكاسيميرو".

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، خلف أتلتيكو المتصدر بنقطتين، ويستعد الميرنجي لمواجهة أوساسونا، السبت المقبل، على ملعب "أل سادار" في الجولة 18 من منافسات الدوري الإسباني.