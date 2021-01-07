شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة بسبب إصابات كورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن نادي كفر الشيخ، اليوم الخميس، تأجيل اتحاد الكرة لمباراته مع بلدية المحلية في دوري الدرجة الثانية بسبب إصابات كورونا بفريق البلدية.

وأضاف النادي، عبر صفحته على "فيس بوك"، أن اختبار رابيد تيست للاعبين قبل مباراة كفر الشيخ وبلدية المحلة كشف عن وجود 12 حالة مصابة بفيروس كورونا بفريق بلدية المحلة.

وتقرر تأجيل المباراة ليوم 17 من شهر يناير الجاري، ويجري اللاعبين تدريباتهم المكثفة للفوز في هذه المباراة.