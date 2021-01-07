شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو زكى: يجب على إدارة الزمالك السماح لمصطفى محمد بالإحتراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - طالب عمرو زكي، مهاجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، إدارة القلعة البيضاء، بالتراجع عن موقفها تجاه رحيل مصطفى محمد، والسماح له بالرحيل إلى سانت إيتيان الفرنسي.

وغرد عمرو زكي عبر موقع التواصل الإجتماعى "تويتر"، "أتمنى من الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد، لأن في ذلك مصلحة للطرفين، النادي بحاجة لأموال هذه الصفقة بسبب الأزمة المالية، وأيضا اللاعب سبق وتنازل عن احترافه في الصيف من أجل دوري أبطال أفريقيا، الزمالك لن يستفيد بمقابل بيع مصطفى حاليًا فقط، بل يمكنه الاستفادة من نسبة إعادة البيع بالإضافة لحق الرعاية الذي سيحصل عليه من كل انتقال للاعب في مستقبله الاحترافي تمامًا كما يحدث مع محمد صلاح والنني والمقاولون العرب، كما حدث مع عمر جابر وقت انتقاله إلى بيراميدز".

ويرفض الزمالك، رحيل اللاعب، بسبب حاجة الفريق له، بالإضافة إلى أن العرض المالي لم يصل إلى 6 ملايين يورو، وهو المبلغ المحدد من إدارة القلعة البيضاء لبيع اللاعب.