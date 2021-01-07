شكرا لقرائتكم خبر عن قلق فى ريال مدريد من إصابة زيدان بكورونا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سادت حالة من القلق داخل صفوف ريال مدريد، بعد إحتمالية إصابة زين الدين زيدان، مدرب ريال مدريد، بفيروس كورونا المستجد، ووفقا لتقارير إسبانية، فإن زيدان قد لا يستطيع الجلوس على مقاعد بدلاء الميرنجي، السبت المقبل، في مباراة أوساسونا بالجولة 18 من الدوري الإسباني، لأنه مهدد بتلقي عدوى فيروس كورونا.

وأشار البرنامج الإسباني إلى أن أحد المقربين من زيدان أجرى اختبار كورونا، وجاءت النتيجة إيجابية، وأوضح أن اختبار كورونا الأخير الذي أجراه زيدان جاء سلبيا، بينما ينتظر المدرب الفرنسي نتيجة اختبار "PCR" المقبل.

يذكر أن ريال مدريد يحتل المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 36 نقطة، خلف أتلتيكو المتصدر بنقطتين.