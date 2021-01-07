شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو وردة يسجل أول أهدافه مع باوك بعد العودة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سجل عمرو وردة، لاعب فريق باوك اليونانى، أول أهدافه بعد مشاركته كبديل، في لقاء أتروميتوس، مساء اليوم الخميس في الدوري اليوناني.

وخسر باوك على يد مضيفه أتروميتوس بنتيجة 3-2 في الجولة الخامسة عشرة للدوري اليوناني، وأعلن باوك عودة عمرو وردة بعد تجربة مع فولوس، ليشارك اليوم في أول مباراة ويسجل هدفا في الدقيقة 82.

وأحرز وردة هدفه الثالث بالدوري اليوناني هذا الموسم، بواقع هدفين مع فولوس، وهدف مع باوك، وواجه عمرو وردة فريق أتروميتوس يوم الإثنين الماضي، لكن بقميص فولوس، قبل إنتقاله فى الإنتقالات الشتوية الجارية لنادى باوك.