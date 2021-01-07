شكرا لقرائتكم خبر عن ليفربول يعرض على ألابا 175 الف إسترلينى إسبوعيًا لخطفه من ريال مدريد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قالت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، أنه لا يزال مصير المدافع النمساوي ديفيد ألابا، حائرا في ظل قرب انتهاء تعاقده مع ناديه بايرن ميونخ في صيف 2021.

وقالت الشبكة، نقلا عن تقارير صحفية إيطالية، فإن ليفربول عرض على ألابا، راتبا أسبوعيا يبلغ 175 ألف جنيه إسترليني، ما يعادل 10 ملايين يورو سنويا.

يأتي ذلك في ظل التقارير التي تفيد بتوصل صاحب الـ 28 عاما، لاتفاق مع مسؤولي ريال مدريد، للانتقال إلى صفوف الفريق الملكي الصيف القادم، ويرغب المدرب الألماني يورجن كلوب، في جلب ديفيد ألابا إلى ملعب أنفيلد، لتعزيز خط دفاع الريدز، الذي عانى مؤخرا من كثرة الإصابات.

الجدير بالذكر ان النادي البافاري فشل في إقناع الدولي النمساوي بالتوقيع على عقد جديد، ليترك له الباب مفتوحا أمام رحيله مجانا في نهاية الموسم.