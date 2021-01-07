الدوري المصري: الاتحاد السكندري يكتفي بالتعادل امام المصري

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021

اكتفى ناديا ​الاتحاد السكندري​ والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على أرضية ميدان استاد الإسكندرية في خضم منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.



وافتتح المصري الأهداف في الدقيقة العاشرة بأقدام أحمد رفعت عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها ثم أدرك فريق الاتحاد السكندري هدف التعادل عن طريق محمود رزق في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر اللقاء.

بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 10 نقاط بينما اصبح رصيد الاتحاد السكندري 8 نقاط حصدهم من 5 مباريات في المركز الخامس.