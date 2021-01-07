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شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر الدوري المصري: الاتحاد السكندري يكتفي بالتعادل امام المصري والان مع التفاصيل الكاملة
عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 7 يناير 2021
اكتفى ناديا الاتحاد السكندري والمصري بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق في المباراة التي أقيمت على أرضية ميدان استاد الإسكندرية في خضم منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري.
وافتتح المصري الأهداف في الدقيقة العاشرة بأقدام أحمد رفعت عن طريق ركلة جزاء نجح في تنفيذها ثم أدرك فريق الاتحاد السكندري هدف التعادل عن طريق محمود رزق في الدقيقة الثامنة والسبعين من عمر اللقاء.
بتلك النتيجة يرتفع رصيد المصري إلى 10 نقاط بينما اصبح رصيد الاتحاد السكندري 8 نقاط حصدهم من 5 مباريات في المركز الخامس.