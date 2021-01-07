غضب «العميد» حسام حسن بعد مباراة المصرى

الشارقة - اميمة ياسر - كشف مراسل قناة أون تايم سبورت عن حالة الغضب التى انتابت حسام حسن المدير الفنى لللفريق الأول بنادى الاتحاد السكندرى عقب التعادل أمام المصرى فى الدورى الممتاز.

وأكد المراسل أن حسام حسن أصدر تعليماته للاعبين والجهاز الفنى بعدم التحدث لوسائل الاعلام، مشيرًا إلى أنه قد تم إلغاء المؤتمر الصحفى للمباراة.

وأضاف بأن المدير الفنى قام بالدخول إلى غرفة الملابس وهو فى حالة من الحزن، مشددًا أن حسن قام بمعاتبة اللاعبين بخروج المباراة بالتعادل وفشل اللاعبين فى حصد نقاط المباراة الـ 3.

وأشار المراسل، أن اللاعبين خرجوا بعد 10 دقائق دون أن يتحدث أحد إلى وسائل الإعلام.