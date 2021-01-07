مصدر لمصراوي: مدافع بيراميدز وقع لناد سعوي وسينضم مجانًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبدالرحمن طارق:

أكد مصدر أن عبدالله بكري لاعب نادي بيراميدز وقع لأحد أندية القمة في السعودية للانتقال لهم في بداية الموسم المقبل في صفقة انتقال حر، عقب انتهاء عقده بنهاية الموسم الجاري.

وأشار المصدر - الذي تحفظ على ذكر اسمه - في تصريحات خاصة ليلا كورة إلى أن بكري ينتهي عقده بنهاية الموسم الجاري ويحق له التوقيع لأي ناد دون الرجوع لبيراميدز منذ بداية يناير 2021.

وتابع المصدر نفسه: "بكري انهى اتفاقه مع إدارة النادي السعودي خلال الساعات الماضية ووقع مؤكدا رغبته في خوض تجربة الاحتراف الخارجي."

وأتم ان اللاعب كان يمتلك عروضا من داخل مصر ولكنه فضل الاحتراف في السعودية في الموسم المقبل.

ولعب عبدالله بكري 35 مباراة وسجل هدف وصنع هدف.