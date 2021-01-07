سيراميكا كليوباترا يُعلن قائمته لمواجهة الأهلي في الدوري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

أعلن هيثم شعبان مدرب فريق سيراميكا كليوباترا قائمته لمواجهة النادي الأهلي مساء الجمعة ضمن منافسات الجولة السادسة في بطولة الدوري المصري الممتاز.

ويحتضن استاد السويس أولى مواجهات سيراميكا كليوباترا الرسمية في تاريخه أمام النادي الأهلي، بعد أن صعد لبطولة الدوري لأول مرة هذا الموسم، وذلك في تمام السابعة والنصف مساءً.

وجاءت قائمة سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: محمود شكري، وعامر عامر، ومحمد جمال.

خط الدفاع: طارق سامي، ومحمد جمال، وخالد صبحي، وسيف تقا، وعبد الله محمود، وأحمد محسن، ورجب بكار.

خط الوسط: محمود نبيل، ومحمد حسن، ومحمد توني، وعبد الرحمن بودي، وكوامي بونسو.

خط الهجوم: شادي حسين، وشريف دابو، وأحمد غنيم، ومحمد إبراهيم، ووينفول كوبينا، وفونسينيو، وأحمد أمين أوفة، ومصطفى ميسي.