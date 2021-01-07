قناة الزمالك تعلن وصول عرضاً من ألميريا لشراء مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - عبد القادر سعيد:

كشفت قناة نادي الزمالك الرسمية عن وجود عرض من نادي ألميريا الإسباني المنافس في دوري الدرجة الثانية لشراء مصطفى محمد مهاجم الفريق الأبيض.

وخلال البرنامج الرئيس للقناة قال خالد الغندور مُقدمه، أنه حصل على معلومات من مجلس إدارة الزمالك يُفيد بوجود عرض من نادي ألميريا لشراء مهاجم الفريق.

وكان تركي آل الشيخ مالك نادي ألميريا قد أعلن منذ نحو 10 أيام رفضه التعاقد مع مصطفى محمد بعد عرض اللاعب على إدارة ناديه.

وأشارت قناة النادي الأبيض إلى أن عرض ألميريا ليس الوحيد، وبالإضافة إلى عرض سانت اتيان الفرنسي الرسمي، هناك عرض ثالث لم يتم الكشف عن ماهيته.

وعبر مصطفى محمد عن رغبته الشديدة في الاحتراف خلال يناير الجاري، مُطالباً ناديه بالوضوح والوفاء بوعد الإدارة القديمة له بالاحتراف بعد بطولة إفريقيا التي خسرها فريقه نوفمبر الماضي أمام الأهلي في النهائي.