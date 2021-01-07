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الشناوي وأفشة.. الأهلي يعلن الأفضل في الموسم الماضي

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مراسل الخليج 365:

أعلن النادي الأهلي اختيار محمد الشناوي حارس مرمى الفريق، نسر الموسم وأفضل لاعب بالفريق خلال موسم 2019 - 2020.

وأوضح الأهلي عبر صفحته الرسمية عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "موسم أكثر من رائع لقائد كتيبة نسور الأهلي أبطال الثلاثية التاريخية وصاحب القفاز الذهبي 24 كلين شيت في العام المنقضي".

كما أوضح النادي الأهلي، أن هدف محمد مجدي أفشة صانع ألعاب الفريق، هو الأفضل خلال الموسم المنقضي.

وكتب الأهلي عبر حسابه: "بناءً على تصويتكم، القاضية ممكن، هو أفضل هدف في الموسم".

واستطاع الأهلي التتويج بثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال الموسم الماضي للمرة الثالثة في تاريخه.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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