بالفيديو.. وردة "البديل" يُسجل في هزيمة باوك أمام أتروميتوس بالدوري اليوناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

سجل المحترف المصري في صفوف فريق باوك، عمرو وردة، هدفاً في المباراة التي شهدت هزيمة فريقه بثلاثية مقابل هدفين أمام نظيره أتروميتوس، اليوم الخميس، ضمن منافسات الجولة الـ 15 من بطولة الدوري الإيطالي.

وشارك عمرو وردة، في المباراة بديلاً بالدقيقة 65 وكانت النتيجة التعادل الإيجابي بهدف لكل فريق قبل أن يُسجل وردة الهدف الثاني لباوك في الدقيقة 82 برأسية، قبل أن يُسجل أتروميتوس هدفين في العشرة دقائق التالية.

وكان نادي باوك اليوناني، يوم الثلاثاء الماضي، عن ضم عمرو وردة إلى صفوف الفريق، قادماً من فريق فولوس.

وأصدر النادي اليوناني بياناً رسمياً يؤكد فيه، انضمام اللاعب المصري إلى صفوفه، بعدما وقع عقدا يمتد حتى يونيو 2022.

وقال باوك في بيانه، أنه بعد قضاء وردة لخمسة أشهر في صفوف نادي فولوس، فإنه يعود إلى صفوف النادي، وأنه جاهز لتقديم الحلول بجودته.