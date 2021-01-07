مصدر بسانت إتيان لـ"الخليج 365": على الزمالك أن يتحلى بالمعقولية بشأن مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

كشف مصدر من داخل نادي سانت إتيان الفرنسي بأنهم فعلوا كل ما بوسعهم من أجل التعاقد مع مصطفى محمد مهاجم الزمالك، قائلًا أنهم لم يعرضوا لاعبين من داخل الفريق ضمن الصفقة.

وقال المصدر -الذي تحفظ على ذكر اسمه- في تصريحاته لـ"الخليج 365" إن إدارة الزمالك يجب أن تتحلى بالمعقولية في مطالبها المالية من أجل السماح بنجاح المفاوضات، ومساعدة اللاعب على تحقيق رغبته في اللعب لصفوف الفريق.

وأوضح المصدر ذاته أن الوضع الحالي نتيجة جائحة كورونا له آثار سلبية على الجميع وهناك صعوبات للحصول على حقوق الرعاية، كما أن سوق كرة القدم أصبح أضعف.

وتابع المصدر حديثه: "الزمالك إذا منح الفرصة لمصطفى محمد فإنه سوف يقدم له فرصة كبيرة للعب مع مدرب كبير وفي ناد كبير والبطولة الفرنسية".

وأضاف: "هناك محطات في مسيرة اللاعب الكروية تكون مؤثرة للغاية فيما سيحققه داخل ملاعب كرة القدم، والقرارات الهامة تتأثر بوجود قائد حقيقي داخل النادي يقدر مصلحة الجميع، ونحن من جانبنا قدمنًا أقوى ما لدينا كعرض مادي مناسب للفريق".

أما فيما يتعلق بما أشيع عن عرض النادي لأحد لاعبيه على الزمالك ضمن الصفقة، فرد المصدر نفسه قائلًا: "هذا غير صحيح تمامًا، عرضنا مالي فقط".

ويسعى سانت إتيان للتعاقد مع مصطفى محمد لدعم صفوفه في يناير الجاري، فيما لم يحسم الزمالك موقفه.