عمرو زكي: أتمنى من الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

طالب لاعب الزمالك والمنتخب الوطني السابق، عمرو زكي، إدارة ناديه الموافقة على العرض الاحترافي المُقدم للاعب فريقهم مصطفى محمد.

وغرد عمرو زكي، عبر حسابه بموقع تويتر، اليوم الخميس:"أتمنى من الزمالك الموافقة على احتراف مصطفى محمد لأن في ذلك مصلحة لكلا الطرفين، النادي بحاجة لأموال هذه الصفقة بسبب الأزمة المالية وأيضًا اللاعب سبق وتنازل عن احترافه في الصيف من أجل بطولة أفريقيا".

وأتم لاعب الزمالك تصريحاته قائلاً:"أتمنى أن تنتهي الصفقة بصورة مرضية للطرفين وتعويض اللاعب حاليًا صعب ولكن ليس مستحيلاً".

وكان مصطفى محمد مهاجم نادي الزمالك قد أبدى رغبته في الانتقال للدوري الفرنسي في يناير الجاري واللعب في صفوف سانت ايتيان